Штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве готов к работе

11:47
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилммов
Столичный штаб по наблюдению и контролю за голосованием по поправкам в Конституцию полностью готов к работе. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам официального представителя штаба Александра Асафова, необходимое обучение уже прошли все наблюдатели – как те, кто будет работать на участках, так и сотрудники call-центра с группами видеонаблюдения.
"Все системы отстроены, налажены, прошел тест электронного, дистанционного голосования, сформирован реестр избирателей для участия в дистанционном, электронном голосовании в ТИК ДЭГ", – подчеркнул специалист.
Асафов отдельно рассказал о численности корпуса наблюдателей на предстоящем голосовании. Он объяснил, что, в силу продления срока регистрации, окончательная цифра на данный момент неизвестна
"Точные цифры будут включены в завтрашнюю утреннюю сводку, которые будут регулярно выходить у информационного штаба. Я думаю, что это будет происходить минимум два раза в день – утром и вечером", – сообщил официальный представитель Общественного штаба.
Александр Асафов уточнил, что будет представлено и распределение по наблюдателям – в частности, цифры по политическим партиям, общественным и некоммерческим организациям.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. При этом глава государства отметил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности госуправления.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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