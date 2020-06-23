Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. Об этом глава государства рассказал во время телеобращения.

"И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат", – сообщил Владимир Путин. По словам российского президента, значимую роль играет воля народа.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что новые конституционные положения, если их примут, зададут более высокие требования к эффективности, содержанию всей социальной, экономической политики.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента России планируется на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Москвичи старше 18 лет и с постоянной регистрацией могут проголосовать в удаленном формате. Для этого ранее требовалось подать заявление. В целом более миллиона горожан сможет принять участие в электронном голосовании.