Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию РФ

18:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент России Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. Об этом глава государства рассказал во время телеобращения.
"И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат", – сообщил Владимир Путин. По словам российского президента, значимую роль играет воля народа.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что новые конституционные положения, если их примут, зададут более высокие требования к эффективности, содержанию всей социальной, экономической политики.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента России планируется на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Москвичи старше 18 лет и с постоянной регистрацией могут проголосовать в удаленном формате. Для этого ранее требовалось подать заявление. В целом более миллиона горожан сможет принять участие в электронном голосовании.
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