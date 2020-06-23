Более миллиона москвичей сможет участвовать в электронном голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более миллиона москвичей сможет принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое будет проходить с 25 по 30 июня. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Всего включено в реестр электронных избирателей чуть более 1,19 миллиона граждан. Почти 140 тысяч – это граждане Нижегородской области, а чуть более 1,05 миллиона – жители Москвы", – приводит слова Костырко ТАСС.

По его словам, около 90 тысяч заявлений было отклонено. Одной из причин стала попытка повторно подать заявление из разных источников.

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, более 3,5 миллиона человек подало заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на дому. Также она сообщила, что, по данным на 22 июня, уже зарегистрировалось более 346 тысяч наблюдателей. По ее словам, в ЦИК ожидают, что количество наблюдателей в итоге превысит 500 тысяч.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.