Более миллиона москвичей сможет участвовать в электронном голосовании

15:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более миллиона москвичей сможет принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое будет проходить с 25 по 30 июня. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
"Всего включено в реестр электронных избирателей чуть более 1,19 миллиона граждан. Почти 140 тысяч – это граждане Нижегородской области, а чуть более 1,05 миллиона – жители Москвы", – приводит слова Костырко ТАСС.
По его словам, около 90 тысяч заявлений было отклонено. Одной из причин стала попытка повторно подать заявление из разных источников.
Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, более 3,5 миллиона человек подало заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на дому. Также она сообщила, что, по данным на 22 июня, уже зарегистрировалось более 346 тысяч наблюдателей. По ее словам, в ЦИК ожидают, что количество наблюдателей в итоге превысит 500 тысяч.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
"Мосгорсправка": где проголосовать по поправкам в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: