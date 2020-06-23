Более 3,5 млн человек планирует проголосовать на дому по поправкам в Конституцию – ЦИК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 3,5 миллиона человек подало заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию на дому. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Таких заявок мы получили более 3,5 миллиона, которые просят проголосовать вне помещения (голосования – Прим. ред.)", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".

Также она сообщила, что, по данным на 22 июня, уже зарегистрировалось более 346 тысяч наблюдателей. По ее словам, в ЦИК ожидают, что количество наблюдателей в итоге превысит 500 тысяч.

По словам Памфиловой, бюллетени для общероссийского голосования изготовлены в полном объеме во всех регионах страны и переданы в участковые комиссии.

"Всего без учета бюллетеней для зарубежных участков было более 108,5 миллиона изготовлено", – добавила председатель ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.