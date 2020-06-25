Голоса пытавшихся голосовать онлайн и очно москвичей учтут лишь единожды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голоса участников дистанционного голосования по поправкам в Конституцию, которые попытаются проголосовать еще и очно, учтут только один раз, сообщил председатель МГИК Юрий Ермолов.

По его словам, к членам комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Он отметил, что на данный момент зафиксировано две попытки "двойного" голосования.

"На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисове Южном и № 141 в Тверском районе", – сказал Ермолов.

По его словам, урны с повторно выданными бюллетенями опечатаны, а все находящиеся в них бюллетени аннулированы.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.

В столице уже открылось свыше 3,6 тысячи участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Электронное голосование на портале 2020og.ru началось 25 июня в 10:00.

В МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений. На каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Как рассказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, в России уже открылись 96 тысяч участковых комиссий. ЦИК не наблюдает сбоев в организации голосования, уточнил Булаев.

Электронное голосование для москвичей открылось в 10:00 25 июня. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Для участия в электронном голосовании требовалось подать заявление.