В МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений

11:33
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Мосгоризбиркоме будут оперативно предпринимать необходимые меры в случае выявления нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
По его словам, на каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата.
"Это наши строгие контролеры, которые внимательно следят за соблюдением порядка голосования. За соблюдением регламента работы участковой комиссии, и, конечно, если, по их мнению, что-то пойдет не так, то они просигнализируют председателю участковой комиссии, нам. Мы предпримем оперативно необходимые меры", – цитирует Реута Агентство "Москва".
Он также напомнил, что на участках будет круглосуточно вестись видеонаблюдение, и в случае возникновения конфликтов, спорных ситуаций и появления жалоб можно разобраться в случившемся. Реут добавил, что все помещения для голосования охраняются сотрудниками правоохранительных органов.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.
В столице уже открылось более 3,6 тысячи избирательных участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
Электронное голосование на портале 2020og.ru началось в 10:00. Участникам нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.
Как дезинфицируют участки в Москве перед голосованием по поправкам в Конституцию
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