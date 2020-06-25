Участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

"Открылись все участки – более 3,6 тысячи, из них порядка 180 – по месту пребывания", – заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий. На всех участках все семь дней голосования будет вестись видеонаблюдение. На каждом участке установлено по две камеры.

Из-за распространения коронавируса в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности на участках и бесконтактному голосованию на дому.

Электронное голосование на портале 2020og.ru начнется в 10:00. Участникам нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.

Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. При этом глава государства отметил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности госуправления.