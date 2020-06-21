Политолог Дмитрий Бадовский отметил привлекательность онлайн-голосования среди молодежи

08:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Электронное голосование гарантирует безопасность, заявил "Вечерней Москве" политолог, член Общественной палаты РФ Дмитрий Бадовский.
"Голосование за поправки – значимое событие. Оно соответствует статусу Конституции, основному закону страны. Он определяет ключевые нормы жизни общества, принципы и ценности, на которые мы опираемся в развитии, это делает нас единой страной и народом", – сказал он.
По словам Бадовского, ключевое значение имеет расширение принципов социального государства. Он отметил, что многие пункты, внесенные в Конституцию в 1993 году, оставались декларативными.
"Гарантии для граждан со стороны нашего государства дополняются. Именно внесенные поправки важны для людей, они обусловят пенсии, социальные дотации и прочие необходимые меры поддержки, качество нашей жизни", – считает член ОП.
По его мнению, возможность проголосовать дистанционно – составляющая новой жизни. Бадовский пояснил, что электронное голосование удобно и понятно для молодежи. Оно дает гарантии безопасности, чем не может не привлекать, добавил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Итоги подведут 1 июля.
Москвичи могут выбрать удобный способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Последний вариант доступен на 2020og.ru.
Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы с личным кабинетом на mos.ru и gosuslugi.ru.
Тестирование системы электронного голосование прошло без сбоев, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Участие приняли около 90 тысяч человек, явка составила 11%.
Проконсультироваться по вопросам участия в электронном голосовании можно, позвонив по телефону горячей линии: +7 (800) 222-55-52. Пользователи также могут задать свои вопросы по электронной почте: info@2020og.ru.
"Мосгорсправка": где проголосовать по поправкам в Конституцию
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