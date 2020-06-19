Около 90 тыс человек приняло участие в тестировании электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 90 тысяч человек приняло участие в тестировании системы дистанционного голосования, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он сообщил, что явка составила 11%. Голосование завершилось в 20:00 19 июня.

"Сейчас мы произведем сборку ключа для расшифровки, который мы разделяли на пять частей, которые все это время хранились у пяти разных людей", – сообщил Костырко.

Тестирование началось 18 июня. Около 830 тысяч москвичей было допущено к данному тестированию. Горожанам предложили ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?

16 июня начала работу территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования в Москве. В этот день состоялось первое заседание комиссии.

Ряд экспертов и общественных деятелей отметили преимущества электронного голосования. В частности, IТ-директор АО "Газпром СтройТЭК Салават" Анатолий Корсаков отметил, что для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ технологически все готово. Политолог Дмитрий Солонников, в свою очередь, заявил, что электронное голосование в будущем может стать основной формой волеизъявления, что будет намного удобнее.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

Для подачи заявления на участие в электронном голосовании необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.