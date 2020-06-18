Процесс голосования по поправкам в Конституцию будет безопасным для граждан – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Процесс голосования по поправкам в Конституцию России будет максимально безопасным для граждан. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Конечно, будут организованы дополнительные меры безопасности. Мы будем следить за здоровьем самих членов участковых комиссий, чтобы они не болели. При необходимости вовремя протестировать их", – сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что все работники участковых избирательных комиссий будут обеспечены масками и перчатками. Мэр добавил, что также будет отслеживаться обстановка на участке, чтобы не было скопления людей.

"Будем смотреть, чтобы не скапливались люди одномоментно на избирательном участке, то есть сделаем весь процесс максимально безопасным для горожан", – сказал Собянин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты.

1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

