Тестирование онлайн-системы для голосования проходит штатно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

За первые шесть часов около 2,5% из примерно 830 тысяч записавших москвичей приняли участие в тестировании системы.

По словам Костырко, работает горячая линия, есть служба техподдержки, принимающая обращения горожан. Хакерских атак не было, добавил он.

Специалист уточнил, что изучаются разные сценарии, будет в том числе имитирован сбой, передает РИА Новости.

В столице стартовало общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию. Испытание будет проходить в четверг и в пятницу. Горожанам предложат ответить на вопрос, что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится к россиянам с разъяснением поправок к Конституции, если сочтет нужным. Граждан проинформируют об этом, добавил представитель Кремля.