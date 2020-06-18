В Москве началось тестовое электронное голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во время онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает портал мэра и правительства Москвы.

Тестовое голосование проходит на платформе 2020og.ru. Москвичам предлагают ответить на вопросы, что сейчас важнее для столицы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Проголосовать можно до 20:00 19 июня.

Присоединиться к тестированию могут жители столицы, которые зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам в Конституцию до 15:00 17 июня. Для участия необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

За тестированием проследят члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.

Записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. С 1 июля все граждане смогут принять участие в голосовании только на своем участке по месту жительства.

К голосованию допускаются лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве. Авторизовавшись на порталах и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

