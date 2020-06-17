Заявки на участие в онлайн-голосовании подали порядка 800 тысяч россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 800 тысяч человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Она напомнила, что дистанционное электронное голосование проведут в Москве и Нижегородской области. Отдать свой голос можно будет с 25 по 30 июня включительно.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ подали 827 533 жителя столицы.

Заявки принимаются на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.