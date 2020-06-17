Заявки на участие в онлайн-голосовании подали уже 827 тысяч москвичей

12:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
827 533 жителя столицы уже подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Подать заявление на участие москвичи смогут на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Отмечается, что предварительно включены в список электронных избирателей 640 942 человека. Проголосовать смогут лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.
После того как люди пройдут успешную авторизацию на сайтах, перейдут на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система автоматически загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля 2020 года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Так, 1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать участок по месту постоянной регистрации горожане могут онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Помимо того, можно задать вопросы по почте info@2020og.ru.
Ранее говорилось, что МГД одобрила закон о проведении дистанционного голосования в Москве. Решение было принято в ходе заседания городского парламента.
Как записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
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