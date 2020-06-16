Столичный избирком дистанционного голосования начал работу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования провела первое заседание, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

Мероприятие состоялось в рамках подготовки к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Москве 16 июня 2020 года состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования", – отметили в пресс-службе ведомства.

Согласно последним данным, 685 тысяч человек подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Для формирования запроса необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.

В настоящий момент тестирование системы дистанционного голосования в столице планируется провести 18 июня. Кроме того, Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.