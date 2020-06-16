В ЦИК рассказали, как могут проголосовать болеющие россияне

17:01
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
ЦИК РФ уточнила, как могут голосовать граждане, пришедшие на участок с температурой в период голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Как заявила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, для них сделают отдельное помещение. Там можно будет оформить заявление для голосования вне участка, после чего человеку принесут урну и он сможет отдать свой голос бесконтактно. Бюллетень будут отдавать в пакете. Его нужно будет опустить в переносной ящик, соблюдая дистанцию с членами комиссии.
Обращения о такого рода голосовании подаются в участковую комиссию в течение периода, который начинается за 14 дней до дня голосования и заканчивается в день голосования в 17:00 по местному времени.
"Небольшая поправка в порядок о том, что если такой человек придет даже после 17 часов, он может в процедуре подачи заявления о голосовании вне помещения, он может подать такое заявление, к нему придут с переносным ящиком, не принесут туда никакой список, чтобы не было контакта. А просто оформят через заявление о голосовании вне помещения. И он проголосует", – объяснила Гришина.
Она обратила внимание, что также ЦИК поработала вопрос того, как должно сочетаться голосование в помещении и на придомовых территориях.
"Мы можем выйти с частью списка участников для голосования на придомовую территорию, заранее уведомив граждан. Естественно, если мы выходим со списком на придомовую территорию, досрочное голосование в помещении УИК для этих граждан проводиться не может", – рассказала секретарь ЦИК.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 8:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перед голосованием по поправкам в Конституцию Владимир Путин не планирует проводить прямую линию с россиянами. Он добавил, что полноформатная прямая линия состоится после этого в обычном формате.
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