Для проведения электронного голосования технологически все готово – эксперт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

IТ-директор АО "Газпром СтройТЭК Салават" Анатолий Корсаков заявил, что для проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ технологически все готово. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Технологически все готово (для проведения электронного голосования. – Прим. ред.) – есть даже портал госуслуг, по которому можно сделать все", – рассказал Корсаков.

Он добавил, что к подобному формату проведения процедуры относится положительно. По его словам, онлайн-голосование является удобным способом, который позволяет отдать свой голос из дома. При этом он добавил, что не понимает боязни граждан, которые идут на избирательные участки, когда это можно сделать онлайн.

"Я к электронному голосованию отношусь крайне положительно, поскольку ряд довольно существенных действий, требующих авторизации, люди уже осуществляют – мы же платим деньги из онлайн-банка, например. Поэтому если люди не боятся использовать такие сервисы, то почему бы им бояться использовать голосование?" – отметил Корсаков.

Он добавил, что сам примет участие в электронном голосовании. Он выразил мнение, что такая процедура "с точки зрения современных технологий в глазах многих людей будет даже более легитимной".

Запись на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы или Нижнего Новгорода, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

