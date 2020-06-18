Общественные деятели рассказали о преимуществах электронного голосования

17:19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Института прогрессивного образования, правозащитник по делам молодежи Анна Маркс считает, что дистанционное электронное голосование способно привлечь к выборам больше молодых избирателей, сообщает Агентство "Москва".
По ее словам, такая процедура способна обеспечить дополнительные комфорт и безопасность.
"Это отсутствие потребности как-то менять не только свои цифровые привычки, ведь молодежь привыкла к доступности онлайн-услуг. Но и терять время на посещение участков", – рассказала Маркс.
Она напомнила, что многие молодые россияне, достигшие избирательного возраста, находятся сейчас на этапах финальной подготовки к ЕГЭ, сдают сессии. По ее мнению, вариант голосования через гаджеты не снижает уровень ответственности, а становится формой реализации избирательного права.
Форма электронного голосования в дальнейшем должна получить более широкое распространение, полагает директор Института реформирования общественных финансов, директор центра региональной политики РАНХиГС, руководитель научно-исследовательских и консалтинговых проектов в сфере экономики и финансов Владимир Климанов. Он объяснил, что к такому методу голосования подталкивает жизнь в связи с цифровизацией.
"То, что выбран сейчас для первой возможной пробы вопрос голосования по поводу текста основного закона, наверное, для этого появились в том числе и технологические возможности: сохранение персональных данных, точность отражения этих данных в итоговых бюллетенях. Я почти уверен, что в будущем эта форма получит более широкое распространение", – подчеркнул Климанов.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал электронный формат голосования по поправкам в Конституцию самой удобной формой волеизъявления.
"Это стадное ощущение, когда тебе надо куда-то пойти и опустить бюллетень, уже давно перестало быть чем-то праздничным, особенно для молодежи. Мы живем в XXI веке, и большинство неудобных инструментов уже заменены современными технологиями", – полагает он.
Пригожин добавил, что гаджеты сейчас есть и у старшего поколения, представители которого справляются с их использованием. Он предположил, что уже через 10 лет электронное голосование станет единственной формой волеизъявления.
"Идеальным с точки зрения технологичности было бы создание интернет-паспорта. Сейчас очень много киберпреступников, фальсификаций, ботов, так что я за полный контроль онлайна. Также и в части голосования. Каждый должен знать, кто и за что голосует, все должно быть четко прописано", – высказал мнение продюсер.
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов обратил внимание на экономию времени и безопасность процедуры.
"В скором времени любые избирательные процессы могут перейти в электронный вариант, который экономит время и силы самих избирателей и не загружает членов избиркома тоннами бюллетеней", – отметил он.
Народный артист РСФСР, актер и режиссер Василий Ливанов полагает, что электронный способ голосования будет востребован. Он напомнил, что многие люди все еще находятся в самоизоляции.
"Безопасность очень важна, спасибо, что ее нам пытаются обеспечить", – заключил Ливанов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут открыты 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Для вопросов доступна электронная почта info@2020og.ru.
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