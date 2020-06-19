В тестовом онлайн-голосовании уже поучаствовали более 50 тыс москвичей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Участие в тестовом электронном голосовании приняло 53 789 москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На данный момент явка составила более 7%. Завершится онлайн-голосование 19 июня в 20:00. Жители столицы отвечают на вопрос, что сегодня важнее для города – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
В тестировании могут принять участие жители Москвы, которые до 15:00 17 июня успели зарегистрироваться на участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru, который будут использовать непосредственно в период проведения онлайн-голосования по поправкам в Конституцию.
Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.
Как записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию
Общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования началось 18 июня.
Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.
1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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