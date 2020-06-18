Около 830 тыс москвичей допущено к тесту электронной системы для голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 830 тысяч человек в столице допущено к общегородскому тестированию электронной системы для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

"На текущий момент мы допустили к тестированию из числа всех записавшихся на электронное голосование примерно 830 тысяч человек", – заявил Костырко.

Он подчеркнул, что на текущий момент средняя явка тех, кто принял участие, составляет 2,5%. Костырко уточнил, уточнил что, ожидаемая явка на тест составит от 40 до 50%.

Общегородское тестирование системы для дистанционного электронного голосования началось 18 июня. Испытание будет проходить в четверг и в пятницу. Горожанам предлагают ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?

Тест проходит с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

