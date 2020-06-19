Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский космонавт впервые сможет проголосовать онлайн на орбите, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Такой возможностью воспользуется космонавт-испытатель Анатолий Иванишин, который решил принять участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Запись на электронное голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. На сегодняшний день заявки на участие в онлайн-голосовании подали почти 775 тысяч человек.

Электронное голосование стартует в 10:00 25 июня. Для участия в нем нужно авторизоваться на портале 2020og.ru с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.

Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.

Запись на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию открыта до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в Москве будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

