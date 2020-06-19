Политолог Дмитрий Солонников: электронное голосование – это наше будущее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников оценил электронный формат проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает "Вечерняя Москва".

"Электронное голосование – это наше будущее. Понятно, что прогресс на месте стоять не будет и через какое-то время, вполне возможно, именно электронное голосование станет основной формой. И это действительно намного удобнее", – отметил Солонников.

Он подчеркнул, что привязка к определенному участку для голосования уже становится неактуальной. Политолог отметил, что электронное голосование позволяет избирателям отдать свой голос не выходя из дома, что, по его словам, очень удобно.

Однако Солонников подчеркнул, что многие участники выборов голосуют на своих участках, потому что не доверяют электронному формату проведения процедуры. Он выразил мнение, что прогресс также будет двигаться и в сторону контроля за прозрачностью избирательного процесса во время электронного голосования.

"У части общества есть мнение, что подтасовывать результаты в электронном голосовании будет проще, чем в привычной бумажной форме. Но хотелось бы отметить, что и к голосованию на избирательных участках у нас нередко возникает масса вопросов и сомнений относительно честности данных. Прогресс с точки зрения электронного голосования может быть выведен в сторону контроля за прозрачностью процесса", – добавил эксперт.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

