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Общество

10:15

Все участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве вовремя

общество конституция2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все участки для голосования по поправкам в Конституцию 25 июня открылись в столице вовремя. Об этом рассказала замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе Ольга Кириллова, передает Агентство "Москва".

Так, участки для голосования начали работать в Москве в 8:00.

"Обеззаражены все участки. Голосование будет идти не один день, а практически неделю. Обеспечить сохранность бюллетеней, урн – это важная задача", – подчеркнула Кириллова.

По ее словам, все сейфы для хранения бюллетеней попадают в обзор видеокамер.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

Проведение голосования по поправкам в Конституцию в столице обеспечивают 45 тысяч человек. На всех участках в течение семи дней голосования будет вестись видеонаблюдение. Из-за распространения коронавирусной инфекции в Мосгоризбиркоме предприняли все меры по обеспечению безопасности. Речь идет об участках и бесконтактном голосовании на дому.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в период с 25 июня по 1 июля.

Президент России подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. Владимир Путин добавил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности государственного управления.

3,6 тысячи участков для голосования по поправкам в Конституцию откроются в Москве 25 июня

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