Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составила 20% менее чем за 4 часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию спустя почти 4 часа после начала составляет 20%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 13:40, удаленной системой воспользовались уже 166 989 голосующих в Москве и Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит в стране с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для голосования без посещения участка ранее требовалось подать заявление. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.