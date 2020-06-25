Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится в течение семи дней и завершится вечером 1 июля. Этот день объявлен выходным. Отдать свой голос можно не только посетив участок, но даже не выходя из дома. Рассказываем, как будет проходить голосование.



Неделя на голосование

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне могут сделать свой выбор в течение всей недели, начиная с 25 июня. Режим работы участков может отличаться, но 1 июля большинство пунктов будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, что такой подход позволит людям участвовать в процессе в удобное для них время. Кроме того, он поможет избежать массового скопления на участках. На местах обеспечат максимальные меры предосторожности, поэтому отдать свой голос будет "безопаснее, чем сходить в магазин".

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил внести изменения в Конституцию РФ. Голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, но из-за угрозы распространения коронавируса дату перенесли.



Как и где проголосовать

На своем участке

В столице будет работать более 3,6 тысячи участков для голосования с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00, за исключением 30 июня – в этот день прием голосующих завершится в 16:00. Узнать адрес своего можно на сайте ЦИК РФ, с помощью интерактивной карты, в личном кабинете на портале "Госуслуги", а также позвонив по телефону 8 (800) 200-00-20. На каждом участке голосующим на входе измерят температуру. При этом люди, у которых она будет повышена, все равно смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

Всем желающим в случае необходимости выдадут медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку. Наблюдатели, журналисты и члены комиссий также обязаны использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, последних выборочно протестируют на коронавирус: заболевших на работу не допустят. Также на входе в помещение будут специальные антибактериальные коврики, которые дезинфицируют подошву обуви.

Перед голосованием работники комиссии могут попросить голосующих ненадолго снять маску для проверки личности, однако отдавать паспорт в чужие руки не понадобится. Человек должен показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. На голосование людям рекомендуется отводить не более 15 минут. Вопрос, на который должны ответить голосующие, звучит так: "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" Варианты ответа: "Да" или "Нет".

Привычных шторок у кабинок не будет: перегородки будут с трех сторон, а сами кабинки поставят входом к стене. Кроме того, их расположат на безопасном расстоянии. Ящики для голосования на участках будут либо обычными, либо электронными (КОИБы). Перед вскрытием их продезинфицируют. На участках запрещено есть, поэтому лучше перекусить заранее дома. Максимум можно взять с собой бутылочку воды.



Онлайн-голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проголосовать онлайн на портале 2020og.ru могут москвичи, достигшие совершеннолетия, которые имеют постоянную регистрацию по месту жительства в столице. Отдать свой голос можно с 25 по 30 июня.

Онлайн-голосование будет доступно только для тех, кто до 14:00 21 июня зарегистрировался на сайте mos.ru или gosuslugi.ru и заранее подал заявление об участии в электронном голосовании. После этого с 10:00 25 июня до 19:50 30 июня необходимо авторизоваться на портале 2020og.ru с помощью учетной записи.

Затем нужно подтвердить свою личность, чтобы получить доступ к бюллетеню. Система отправит СМС с кодом подтверждения на номер телефона, указанный в личном кабинете. Доступ к бюллетеню откроется после введения уникального кода. В электронном документе останется поставить галочку напротив решения по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ: "Да" или "Нет".



Не выходя из дома

Фото: пресс-служба ЦИК России

Если не получается прийти на участок, то с 25 июня по 1 июля можно проголосовать дома. Для этого нужно уведомить участковую комиссию. Оформить заявление можно:

по телефону +7 (499) 755-55-52;

на своем участке с 16 июня по 1 июля до 17:00.

После 22 июня

перезвонить

заходить не будут

пакет с бюллетенем

вам должнысотрудники участковой комиссии и назначить время визита. В назначенную дату они придут к вам домой, но внутрь квартиры. Члены участковой комиссии должны продезинфицировать дверную ручку и звонок, поставить ящик для голосования у двери. Кроме того, повесить на дверь, а также заявлением о надомном голосовании, ручкой, перчатками и маской. После этого они позвонят в квартиру и отойдут на два метра.

Голосующему не нужно выходить из квартиры. Будет достаточно с порога показать паспорт в развернутом виде и забрать пакет, чтобы заполнить его в домашней обстановке. Затем останется отдать обратно заявление и положить заполненный бюллетень в переносной ящик.



По месту нахождения

Проголосовать можно на любом участке столицы. Но для этого до 14:00 21 июня нужно было написать заявление о голосовании по месту нахождения, указав удобный адрес участка. В таком формате отдать свой голос можно с 25 июня по 1 июля.



Суть поправок

Владимир Путин предложил в рамках изменений в Конституцию ужесточить требования к претендентам на должность лидера государства. Например, они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. А кандидаты на другие ключевые государственные посты – министры, парламентарии и губернаторы – не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство.

Другая инициатива касается закрепления в Конституции регулярной индексации пенсий, социальных пособий и иных соцвыплат. Кроме того, основной закон могут дополнить нормой, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был не ниже прожиточного минимума. Также Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Принятое решение президент будет не вправе отклонить.

Еще одно предложенное нововведение касается того, что ограничение на количество сроков будет применяться к действующему главе государства без учета предыдущих, которые он занимал на момент утверждения обновленной Конституции.

После обсуждения в законопроект внесли множество поправок, половину из которых приняли в Госдуме, а затем и в Совете Федерации. Президент подписал закон в марте. Конституционный суд РФ признал поправки соответствующими основному закону страны.

Согласно опросу ВЦИОМ, по мнению россиян, значимыми поправками стали обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, признание детей важнейшим приоритетом, обеспечение им соцподдержки, а также положения о защите исторической правды, о суверенитете и территориальной целостности РФ.

Подробную информацию обо всех поправках можно узнать на сайте конституция2020.рф.