Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко отметила, что работающие 1 июля получат повышенную оплату труда, передает РИА Новости.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль", – подчеркнула Святенко.

Остальным же будет предназначена обычная оплата за рабочий день. Она напомнила, что выплаты за работу в выходные и праздничные дни регулируются статьей 153 Трудового кодекса РФ.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день будет выходным.

Выходной также объявлен 24 июня в связи с проведением парада Победы.