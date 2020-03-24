Россияне назвали самую важную поправку к Конституции

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Россияне считают обеспечение доступности и качества медобслуживания наиболее важной поправкой в Конституцию. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Так, о важности этой поправки заявили 95% респондентов. 93% отметили значимость поправки, касающейся признания детей приоритетным направлением госполитики.

В равной мере важными опрошенные считают поправки о защите и сохранении уникального природного многообразия страны, гарантии адресной социальной поддержки и обязательной ежегодной индексации пенсий.

91% опрошенных отметил важность обязательства государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию России. 90% респондентов отметили ответственность за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума. 89% респондентов назвали значимыми положения о защите исторической правды и о суверенитете и территориальной целостности РФ.

86% выступили за обеспечение безопасности цифровой информации, по 85% – за защиту животных. Запрет для чиновников хранить активы за рубежом и иметь двойное гражданство считают важным 81% респондентов.

Приоритет Конституции над международным правом набрал 73% голосов опрошенных, снятие ограничений для бывшего или нынешнего президента на участие в следующих выборах – 61%, а также создание единой системы публичной власти – 57%.

Менее 50% голосов набрали поправки, касающиеся расширения полномочий Совфеда и Госдумы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 20 марта утвердила порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений Конституции РФ. Документ определяет действия наблюдателей, сотрудников избирательных комиссий и самих голосующих.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.

Владимир Путин отмечал, что голосование пройдет со всеми мерами предосторожности. Президент не исключал дистанционного проведения мероприятия. Кроме того, он добавил, что голосование перенесут в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Президент поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время голосования. Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения.

Помимо этого, в нижней палате парламента поддержали поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В них определен список действий во время голосования, за которые нарушителю грозит административная ответственность.

