В ЦИК рассказали о создании информационного портала "Конституция2020.рф"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о создании портала "Конституция2020.рф", сообщает Агентство "Москва".
Сайт создан с целью сбора всей необходимой информации, посвященной поправкам в Конституцию РФ. Памфилова отметила, что самые важные сведения обо всех аспектах изменений в основном законе можно будет найти на этом портале.
"Помните наше обещание создать мобильное приложение по поправкам в Конституцию? Мы его перевыполнили. Мы ушли дальше – мы сделали не просто приложение по самым предлагаемым поправкам, а фактически целый сайт как важнейший агрегатор", – рассказала Памфилова.
Она добавила, что интернет-портал позволит гораздо шире и доступнее освещать информацию о поправках в Конституцию, нежели мобильное приложение.
Общероссийское голосование по изменениям в основном законе должно состояться 22 апреля. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что его проведут со всеми мерами предосторожности, и не исключил возможность дистанционного проведения мероприятия. О возможности переноса голосования по поправкам в Конституцию сообщал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан "на свободное, демократическое выражение своей воли" во время голосования.
ЦИК уже утвердил порядок подготовки и проведения голосования. Оно будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени. Проголосовать по изменениям в основном законе можно будет и по месту нахождения. Также в Центризбиркоме отметили, что срок проведения досрочного голосования увеличат с 3 до 7 дней.
Госдума одобрила введение уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования. Кроме того, за ряд проступков будет установлена административная ответственность в соответствии с недавно принятыми поправками в Кодекс об административных правонарушениях.
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