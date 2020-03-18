Голосование по Конституции проведут со всеми мерами предосторожности – Путин

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Президент России Владимир Путин отметил, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить со всеми мерами предосторожности, сообщает РИА Новости.

Глава государства не исключил возможность дистанционного проведения мероприятия. Кроме того, Путин заявил, что голосование перенесут в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

"Если ситуация будет с эпидемиологической точки зрения неблагоприятной, мы отодвинем и перенесем срок голосования, закон это позволяет сделать, проведем его в более поздние сроки. Но если обстановка позволит, то проводить будем. Но проводить будем, конечно, с соблюдением всех предосторожностей, которые в таких случаях должны применяться на участках для голосования", – подчеркнул Путин.

Ранее о возможности переноса даты голосования по поправкам в Конституцию рассказал Дмитрий Песков. В то же время председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляла, что голосование необходимо провести вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время общероссийского голосования. Также Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения в ходе проведения мероприятия.

Кроме того, в нижней палате парламента одобрили поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В них указаны перечень действий во время голосования, за которые нарушителю грозит административная ответственность.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно состояться 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.