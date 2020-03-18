Песков назвал условие переноса голосования по поправке в Конституцию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что голосование по поправке в Конституцию могут перенести при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если эта ситуация будет развиваться таким образом, что участие в голосовании будет представлять собой угрозу для здоровья населения, то тогда, конечно, об этом речи идти не может. И тогда будет принято решение о сдвижке сроков проведения голосования вправо, что называется", – сказал Песков, добавив, что окончательное решение будет принимать глава государства.

Пресс-секретарь президента отметил, что в данном случае речь идет о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в стране, которая будет объективно оцениваться "по мере ее развития" специалистами.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля. При этом глава государства не исключил, что голосование может быть перенесено, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация.

Провести голосование именно 22 апреля предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.



Голосование по поправке в Конституцию РФ проведут с учетом ситуации по коронавирусу

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административного наказания за ряд нарушений в ходе проведения голосования по поправкам к Конституции. В частности, поправки к КоАП касаются нарушения в подсчетах голосов или установленной законом обработке итогов голосования.

Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Денис Мацуев и другие.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

