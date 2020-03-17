Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по Конституции 22 апреля. Это будет среда.

Сегодня президент провел встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Он попросил ее учесть сложную ситуацию с коронавирусом и использовать все технические возможности для голосования. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.