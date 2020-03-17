Путин поручил увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора и медработников

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Президент России Владимир Путин сообщил, что нужно увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора. Кроме того, распоряжение коснется работников медицинской отрасли, передает Агентство "Москва".
Глава государства рассказал об изменениях во время совещания с членами российского правительства. "Я прошу правительство, Минздрав, совместно с регионами проработать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала", – обратился Путин к присутствующим.
По словам президента РФ, в настоящий момент медики с честью выполняют свой профессиональный долг, рискуют здоровьем и помогают другим людям.
Планируется, что данную работу нужно поделить на две части. На первом этапе увеличат фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора.
Второй этап предполагает увеличение оплаты труда в регионах, то есть участковых терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматоров.
Кроме того, нововведения затронут средний и младший медицинский персонал. Ожидается повышение выплат в связи с работой в особых условиях.
Согласно последним данным, почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.
Как Москва живет в период коронавируса
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию. Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.
Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны. В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.
В Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие". С 21 марта по 12 апреля в столице перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Подмосковье.
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