Путин поручил увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора и медработников

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Президент России Владимир Путин сообщил, что нужно увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора. Кроме того, распоряжение коснется работников медицинской отрасли, передает Агентство "Москва".

Глава государства рассказал об изменениях во время совещания с членами российского правительства. "Я прошу правительство, Минздрав, совместно с регионами проработать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала", – обратился Путин к присутствующим.

По словам президента РФ, в настоящий момент медики с честью выполняют свой профессиональный долг, рискуют здоровьем и помогают другим людям.

Планируется, что данную работу нужно поделить на две части. На первом этапе увеличат фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора.

Второй этап предполагает увеличение оплаты труда в регионах, то есть участковых терапевтов, врачей общей практики, пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматоров.

Кроме того, нововведения затронут средний и младший медицинский персонал. Ожидается повышение выплат в связи с работой в особых условиях.

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