ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции до 7 дней

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ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправки в Конституцию РФ с 3 до 7 дней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Изменения связаны с ситуацией по распространению коронавируса. Памфилова уточнила, что решение должны будут принимать избирательные комиссии субъектов РФ, передает ТАСС. По ее словам, на следующей неделе ЦИК планирует провести подробный инструктаж с регионами по профилактике COVID-19 при общероссийском голосовании.

Владимир Путин отмечал, что голосование пройдет со всеми мерами предосторожности. Президент не исключал дистанционного проведения мероприятия. Кроме того, он добавил, что голосование перенесут в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Глава государства поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время голосования. Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения.

Помимо этого, в нижней палате парламента поддержали поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В них определен список действий во время голосования, за которые нарушителю грозит административная ответственность.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.