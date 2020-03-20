ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции до 7 дней

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению поправки в Конституцию РФ с 3 до 7 дней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Изменения связаны с ситуацией по распространению коронавируса. Памфилова уточнила, что решение должны будут принимать избирательные комиссии субъектов РФ, передает ТАСС. По ее словам, на следующей неделе ЦИК планирует провести подробный инструктаж с регионами по профилактике COVID-19 при общероссийском голосовании.
Владимир Путин отмечал, что голосование пройдет со всеми мерами предосторожности. Президент не исключал дистанционного проведения мероприятия. Кроме того, он добавил, что голосование перенесут в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Глава государства поручил Генпрокуратуре обеспечить права граждан во время голосования. Госдума ввела уголовную ответственность за нарушения.
Помимо этого, в нижней палате парламента поддержали поправки к Кодексу об административных правонарушениях. В них определен список действий во время голосования, за которые нарушителю грозит административная ответственность.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Конституционный суд признал изменения в Конституции соответствующими действующему основному закону.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: