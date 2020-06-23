Около 2 тыс россиян за рубежом досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Порядка 2 тысяч россиян за рубежом досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.
"Да, сейчас такая ситуация, сейчас нет такой мобильности, народ в отпуска практически не ездит, самолеты еще не летают, но наших граждан много за рубежом по разным обстоятельствам, и мы тоже уделили этому соответствующее внимание", – цитирует Панфилову ТАСС.
По данным МИД России, за рубежом организовано 254 участка для голосования в 144 странах.
Памфилова также сообщила, что видеонаблюдение за ходом голосования организуют в 61 регионе. Эта цифра может возрасти до 70.
Почти 14 тысяч участков для голосования оснастят комплексами обработки бюллетеней, которые, по словам Памфиловой, исключают влияние человеческого фактора при подсчете голосов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
"Мосгорсправка": где проголосовать по поправкам в Конституцию
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