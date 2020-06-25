Памфилова рассказала, сколько человек досрочно проголосовало по поправкам в Конституцию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Более 86 тысяч человек досрочно приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Речь идет о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдаленных местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на судах.

"На сегодняшний день, что у нас по досрочному голосованию, которое проходило с 10 июня. Сейчас уже цифры обновились – 86 549 участников голосования, из них 76 693 в труднодоступных и отдаленных местностях, а на судах 9 856", – сообщила Памфилова.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Согласно данным от 13:40, дистанционным голосованием воспользовались 166 989 человек в Москве и Нижегородской области. Явка на электронное голосование составляет 20%.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч участковых комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.