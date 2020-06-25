В ОП Москвы не поступало жалоб от граждан, получивших отказ на онлайн-голосование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Общественную палату столицы не поступало жалоб от граждан по вопросу отказа в онлайн-голосовании. Об этом рассказал руководитель аппарата Общественной палаты города Алексей Спиваков, передает Агентство "Москва".

"В данный момент таких заявлений не подано. К нам поступают точечно некоторые нарушения, которые мы пытаемся разобрать", – сообщил Спиваков. По его словам, в ответе, который Центральная избирательная комиссия РФ направила гражданину, указывается причина отказа.

При этом некоторые случаи в ручном режиме проверяются, чтобы удостовериться в корректной работе, отметил руководитель аппарата ОП.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для удаленного голосования требовалось до 21 июня подать заявление. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

В МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений. На каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.