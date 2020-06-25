Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:55

В ОП Москвы не поступало жалоб от граждан, получивших отказ на онлайн-голосование

общество конституция2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Общественную палату столицы не поступало жалоб от граждан по вопросу отказа в онлайн-голосовании. Об этом рассказал руководитель аппарата Общественной палаты города Алексей Спиваков, передает Агентство "Москва".

"В данный момент таких заявлений не подано. К нам поступают точечно некоторые нарушения, которые мы пытаемся разобрать", – сообщил Спиваков. По его словам, в ответе, который Центральная избирательная комиссия РФ направила гражданину, указывается причина отказа.

При этом некоторые случаи в ручном режиме проверяются, чтобы удостовериться в корректной работе, отметил руководитель аппарата ОП.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для удаленного голосования требовалось до 21 июня подать заявление. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

В МГИК пообещали оперативно предпринимать меры в случае выявления нарушений. На каждом участке находятся наблюдатели, которых направила Общественная палата, сообщил журналистам зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать