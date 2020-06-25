Международные эксперты оценили уровень санбезопасности на участке для голосования № 155

15:29
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Председатель попечительского Совета благотворительного фонда "Жива" Жанин Арнольди-Зих посетила столичный участок для голосования № 155. Эксперты отметили там нужный уровень санитарной безопасности, передает Агентство "Москва".
"Мы участвуем в этом мероприятии в качестве приглашенных экспертов. Нас тепло встретили и предоставили свободный доступ к участку", – заявила Жанин Арнольди-Зих.
По ее словам, на данном участке предоставляют санитарный набор с маской, перчатками и санитайзером.
Ко всему прочему, перед посещением участка на входе измеряют температуру.
"Кроме того, нельзя не отметить, что все участники процесса, в том числе наблюдатели, соблюдают социальную дистанцию", – подчеркнула председатель попечительского совета фонда.
Генеральный секретарь ассоциации АФЭР Алексис Таррад обратил внимание, что на этом участке соблюдается безопасность участников голосования.
"На участке присутствуют наблюдатели от различных политических партий, а также те, кто изъявил желание присутствовать на голосовании в качестве наблюдателей", – заключил он.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.
В Москве уже открылось более 3,6 тысячи участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Электронное голосование на портале 2020og.ru началось 25 июня в 10:00.
Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали голосование на участках безопасным. По словам Анны Поповой, установленные Роспотребнадзором санитарные требования соблюдаются без нарушений.
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