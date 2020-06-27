Солисты Хора Турецкого приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли солисты Хора Турецкого. Об этом говорится в аккаунте Хора Турецкого в Instagram.

"Решили сегодня сделать важное дело – принять участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ. Тем более есть прекрасная возможность реализовать это в онлайне. Помните – каждый голос важен. Особенно в хоре – это мы уж точно знаем", – говорится в сообщении.

Ранее участие в голосовании принял народный артист СССР Юрий Башмет. Он обратил внимание, что поправки, предлагаемые к внесению, "являются замечательными". Актер добавил, что надо высказывать свое искреннее мнение по данному вопросу.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

При этом электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут в Москве и Нижегородской области. Для этого требовалось подать заявление о включении в список.

Владимир Путин ранее сообщил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Президент РФ отмечал, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан страны.