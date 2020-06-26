Народный артист СССР Юрий Башмет проголосовал по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист СССР Юрий Башмет принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в пятницу сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас самое главное, чтобы наши граждане проявили свою гражданскую позицию. Это очень важно", – поделился актер. При этом Юрий Башмет обратил внимание, что поправки, предлагаемые к внесению, являются замечательными".

"Все замечательные, поправки подтверждают жизнь и утверждают позицию заботы государства о гражданах", – подчеркнул он.

Актер добавил, что надо высказывать свое искреннее мнение по данному вопросу. "Призыв к голосованию, он на самом деле призыв к сердцу, к душе каждого из нас. Поэтому сейчас не столь важно, как проголосуют, важно, чтобы проголосовал человек", – отмечает Башмет.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

При этом электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Поучаствовать в дистанционном голосовании смогут в Москве и Нижегородской области. Для этого требовалось подать заявление о включении в список.

Владимир Путин ранее сообщил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Президент РФ отмечал, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан страны.

Так, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию на 10:20 составила 52,5%. Число проголосовавших в двух регионах превысило 618 тысяч, количество выданных бюллетеней – 625 тысяч.