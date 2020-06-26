Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию на 10:20 составила 52,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 52,5%. Такие данные приводит штаб по наблюдению за электронным голосованием.

Согласно данным штаба, по состоянию на 10:20 число проголосовавших в двух регионах превысило 618 тысяч, количество выданных бюллетеней – 625 тысяч.

Всего на электронное голосование было зарегистрировано 1 190 726 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в электронном голосовании приняло участие свыше 300 тысяч москвичей. По его словам, более миллиона горожан выбрало данный формат голосования.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

В онлайн-голосовании принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

