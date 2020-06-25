Более 300 тыс москвичей приняло участие в электронном голосовании – Собянин

18:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Свыше 300 тысяч человек в Москве приняло участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию с его начала. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Сам градоначальник также проголосовал дистанционно, чтобы убедиться в возможностях системы.
"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электроном виде, чтобы самому протестировать, тем более более миллиона москвичей выбрали электронную систему голосования", – заявил мэр.
Что касается участков, то все они, по словам Собянина, работают без проблем. Он также подчеркнул, что члены комиссий проходят тестирование на коронавирус.
"Все участки открылись и работают по плану. Мы провели самое большое тестирование членов комиссий, 50% оттестировано, в ближайшее время будет 100%", – объяснил градоначальник.
Выступая в эфире телеканала "Россия 24", мэр Москвы также затронул тему ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, в сравнении с прошлой неделей число выявляемых случаев COVID-19 снизилось на 37%, число зараженных на ИВЛ – на 21%.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать как очно, так и дистанционно – во втором случае дедлайн смещается на 30 июня.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
В Москве проходит голосование по поправкам в Конституцию
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