Более 300 тыс москвичей приняло участие в электронном голосовании – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 300 тысяч человек в Москве приняло участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию с его начала. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Сам градоначальник также проголосовал дистанционно, чтобы убедиться в возможностях системы.

"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электроном виде, чтобы самому протестировать, тем более более миллиона москвичей выбрали электронную систему голосования", – заявил мэр.

Что касается участков, то все они, по словам Собянина, работают без проблем. Он также подчеркнул, что члены комиссий проходят тестирование на коронавирус.

"Все участки открылись и работают по плану. Мы провели самое большое тестирование членов комиссий, 50% оттестировано, в ближайшее время будет 100%", – объяснил градоначальник.

Выступая в эфире телеканала "Россия 24", мэр Москвы также затронул тему ситуации с коронавирусом в столице. По его словам, в сравнении с прошлой неделей число выявляемых случаев COVID-19 снизилось на 37%, число зараженных на ИВЛ – на 21%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области можно проголосовать как очно, так и дистанционно – во втором случае дедлайн смещается на 30 июня.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

