Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию достигла 30%

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Почти 353 тысячи человек приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

Сведения приведены по состоянию на 16:40. Явка на дистанционное голосование составила 30%. Всего с 10:00 было принято почти более 352,7 тысячи бюллетеней.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше 86 тысяч человек досрочно приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Речь идет о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдаленных местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на судах.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч участковых комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.