Около 50% членов избирательных комиссий в Москве протестировали на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 50% членов избирательных комиссий в Москве протестировали на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр города рассказал, что все участки для голосования работают по плану. В ближайшее время, по его словам, будут протестированы 100% работников. Он подчеркнул, что это делается для обеспечения безопасности голосующих.

"В ближайшие дни будут оттестированы 100%. Такого объема тестирования, я уверяю, скорее всего, мы нигде больше не найдем", – сказал Собянин.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше 86 тысяч человек досрочно приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Речь идет о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдаленных местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на судах.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.