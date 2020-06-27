Явка на голосовании за два дня составила 19,49% – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России более 21 миллиона человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию за два дня голосования, явка составила 19,49%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на утро 27 июня проголосовали (включая дистанционное голосование) 21 171 137 граждан, явка –19,49%", – приводит слова Памфиловой ТАСС.

Она отметила, что ЦИК мониторит информационное поле и оперативно реагирует на поступающую информацию о случаях принуждения к голосованию.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

