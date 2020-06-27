Около 500 тыс наблюдателей за голосованием зарегистрировано в РФ – ЦИК

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России на сегодняшний день зарегистрировано около 500 тысяч наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Также она подчеркнула, что проходил мониторинг ситуации, насколько готовы комиссии и помещения для проведения голосования.
"В подавляющем большинстве все нормы, исходя из безусловного приоритета защиты и здоровья участников голосования, выполняются. Там, где какие-то есть замечания, тут же мы реагируем, пытаемся их исправлять", – приводит слова председателя ЦИК Агентство "Москва".
Памфилова также сообщила, что в России более 21 миллиона человек приняли участие в голосовании, явка составила 19,49%. Такие цифры были приведены по данным на утро 27 июня. Она отметила, что ЦИК мониторит информационное поле и оперативно реагирует на поступающую информацию о случаях принуждения к голосованию.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.
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