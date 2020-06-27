Почти 3 тыс консультаций провела техподдержка для участников онлайн-голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Техподдержка электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ провела почти 3 тысячи консультаций, сообщает ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Сообщается, что все обратившиеся получили ответы на свои вопросы. В частности, им оказали техническую поддержку и проконсультировали по поводу порядка голосования.

"Операторы приняли почти 3 тысячи звонков от граждан. Всем обратившимся оказывают техническую поддержку, разъясняют порядок голосования и консультируют", – отметили в штабе.

Согласно данным от 20:14, явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 75%. Всего было принято 879 654 бюллетеней.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.