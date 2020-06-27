Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 75%, следует из данных информационных экранов в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Сведения приведены по состоянию на 20:14. Всего было принято 879 654 бюллетеня. В электронном голосовании участвуют жители Москвы и Нижегородской области.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.