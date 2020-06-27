Политологи отмечают хорошую организацию голосования по Конституции

27 июня, 21:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Каждый участок для голосования соответствует требованиям Роспотребнадзора, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Он отметил, что процесс проходит спокойно. Шаповалов подчеркнул, что на каждом участке имеются маски, перчатки, санитайзеры и индивидуальные ручки. Политолог заявил, что на один участок приходится по пять наблюдателей.
"Хочу сказать, что по личным ощущением, так как я сегодня посетил свой участок для голосования, и по тем данным, которые имеются на сегодняшний день, общероссийское голосование проходит абсолютно спокойно", – сказал Шаповалов.
Он отметил, что в настоящий момент серьезных нарушений в организации голосования зафиксировано не было. В то же время, по словам Шаповалова, в ходе совершения волеизъявления произошло несколько провокаций.
"К сожалению, есть ряд провокаций. Они наблюдаются и в интернет-среде, и в офлайне, как это было с двумя избирателями, которые попытались проголосовать дважды", – отметил Шаповалов.
Политолог считает, что явка на голосование составит порядка 70%. Он отметил, что третий день голосования демонстрирует позитивный настрой граждан.
"Достаточно большое количество россиян уже проголосовали, как известно, за первые два дня почти 20%, это хороший показатель, при том, что это были рабочие дни, следовательно, результаты за выходные будут еще более серьезными", – заявил политолог.
Шаповалов также отметил, что дистанционное голосование имеет широкую востребованность в Москве. Он сообщил, что 80% записавшихся уже отдали свой голос через онлайн-формат.
"Конечно, нельзя не отметить то, с каким энтузиазмом граждане восприняли электронное голосование. Мы видим большое количество записавшихся. Несколько часов назад в Москве 80% записавшихся приняли участие в голосовании. Это открывает новые перспективы избирательного процесса и в России, и в других странах", – отметил Шаповалов.
Он считает, что этот эксперимент будет расширен впоследствии. Шаповалов отметил, что для этого существуют предпосылки.
По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Около 500 тыс наблюдателей за голосованием зарегистрировано в РФ – ЦИК
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