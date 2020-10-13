Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде РФ

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Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении поправки в закон о Конституционном суде РФ, которые направлены на реализацию новых положений Конституции России. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Законопроектом предусматривается, что Конституционный суд должен состоять из 11 судей, включая председателя и его заместителя. При этом предусматривается, что КС РФ имеет право осуществлять свою деятельность при не менее восьми судей в составе, а принимать решения на заседаниях – при участии не менее шести судей.

Отмечается, что КС по запросу президента проверяет конституционность законопроектов до их принятия Госдумой. Также его предлагают наделить правом разрешать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов и международных судов.

"Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит, интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет", – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу. Обновленный текст Конституции РФ опубликовали на официальном портале правовой информации.

