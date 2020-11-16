Суд отменил заочный арест Виктора Януковича

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Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает "Газета.ру".

Экс-главу государства должны были арестовать по делу о гибели протестующих на Майдане. Теперь суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Подробности и причины такого решения пока не названы.

Заочный арест на Януковича ранее наложил Печерский суд Киева. В Генпрокуратуре тогда мотивировали это решение необходимым шагом для начала процесса экстрадиции бывшего президента из РФ.

В Госдуму России ранее внесли законопроект, который предусматривает, что экс-президенту будет предоставлена неприкосновенность вне зависимости от того, когда он возглавлял страну.

